ВАРПЭ: цены на красную икру в России начали снижаться

Цены на красную икру в розничных магазинах России в декабре 2024 года начали падать относительно октября и ноября, в том числе из-за ослабления ажиотажа, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.
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