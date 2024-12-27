ВАРПЭ: цены на красную икру в России начали снижаться

Цены на красную икру в розничных магазинах России в декабре 2024 года начали падать относительно октября и ноября, в том числе из-за ослабления ажиотажа, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.