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ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн

ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн

erid: LatgBigzB Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) предоставил пул вычислительных ресурсов дляофициального российского дистрибьютора автомобилестроительной корпорации, выпускающей автомобили «Мазда».

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