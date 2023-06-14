ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн

erid: LatgBigzB Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) предоставил пул вычислительных ресурсов дляофициального российского дистрибьютора автомобилестроительной корпорации, выпускающей автомобили «Мазда».
erid: LatgBigzB Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) предоставил пул вычислительных ресурсов дляофициального российского дистрибьютора автомобилестроительной корпорации, выпускающей автомобили «Мазда».
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