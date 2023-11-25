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ACB. «Паленсия» против «Валенсии», «Мурсия» примет «Ховентуд» и другие матчи

В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча. «Паленсия» сыграет с «Валенсией», «Мурсия» примет «Ховентуд».

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