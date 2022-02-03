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Алина Загитова: «После победы на Олимпиаде столкнулась с критикой. Порой было обидно от непонимания, почему и за что. Ведь я этим людям ничего плохого не сделала»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какие чувства испытывала после победы в женском одиночном турнире на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

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