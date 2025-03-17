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Царьград

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Команда Собчак оправдывает комика, оскорбляющего бойцов СВО и русское общество

Команда Собчак оправдывает комика, оскорбляющего бойцов СВО и русское общество

Ксения Анатльевна в своём репертуаре. Команда Собчак принялась оправдывать комика, оскорбляющего бойцов СВО и русское общество.

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Комментарии
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Амара Карпова
У этой грязной женщины под именем лощадь🤮даже есть команда?😂😂😂
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20 час.
Eduard
Отправьте его на СВО,где настоящие мужчины,а не крашеные идиоты!
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19 час.
Eduard
&quot;Лошадь Прежевальского&quot; в своей теме!
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19 час.
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