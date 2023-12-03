Дмитрий Заборин: Уйти от памяти: в Украине поиски останков погибших в ВОВ безнадежно заброшены

В связи с озвученными намерениями Украины выйти из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в указанной сфере не меняется ничего.
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