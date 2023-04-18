Набор для шашлыка вырос в цене почти на 10% за год

Существенный рост в цену внесли мангалы, которые подорожали более чем на треть. В связи с улучшающейся погодой и наступающими праздниками цена на «шашлычный набор» — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг — выросла на 8% по сравнению с прошлым годом.