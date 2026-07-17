В Горно-Алтайске отмечают праздник алтайского народа Эл Ойын. Фоторепортаж

17 июля в Горно-Алтайске началось празднование межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын. В этом году праздник посвящен Году единства народов России, 35-летию со дня образования Республики Алтай и 270-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.
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