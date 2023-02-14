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Кузьменко при 1:6 в матче с «Детройтом»: передача, 2 броска и «0» в полезность за 16:12. У него 45 очков в 53 играх

Андрей Кузьменко сделал результативную передачу в матче с «Детройтом». Форвард «Ванкувера» принял участие в единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (1:6).

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