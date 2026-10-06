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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском школьница добилась выплат за погибшего на спецоперации отца

Под Новосибирском школьница добилась выплат за погибшего на спецоперации отца

В Новосибирской области суд помог восстановить права школьницы, потерявшей отца на спецоперации. Об этом 6 октября сообщили в региональной прокуратуре.

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