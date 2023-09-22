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Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах  – и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.

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