Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах – и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.
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