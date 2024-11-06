ВСУ столкнулись с нехваткой бойцов для укомплектования бригад

КИЕВ, 6 ноября, ФедералПресс. Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил, что в данный момент командование украинской армии не может эффективно укомплектовать бригады необходимым количеством личного состава из-за нехватки желающих воевать.
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