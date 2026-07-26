Передавший данные российским спецслужбам боец ВСУ получил повышение

В украинской армии произошла история, которая звучит как сценарий плохого шпионского сериала. Командир 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрей Савлук, по данным российских силовиков, добровольно передал данные о своем подразделении людям, которые представились родственниками пропавших без вести.
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