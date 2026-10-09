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«Генерал Армагеддон» может усилить наступление: эксперты оценили перспективы возвращения Суровикина на СВО

«Генерал Армагеддон» может усилить наступление: эксперты оценили перспективы возвращения Суровикина на СВО

Генерал армии, Герой России Сергей Суровикин, ранее командовавший группировкой российских войск в зоне СВО, способен повысить эффективность российских наступательных действий в зоне специальной военной операции.

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