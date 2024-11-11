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Глава Карелии инициирует проверку активных шуток актрисы Валерии Ломакиной о карельском языке

Глава Карелии инициирует проверку активных шуток актрисы Валерии Ломакиной о карельском языке

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков объявил о намерении обратиться в regional следственное управление Следственного комитета России (СКР) для проверки по факту оскорбительных шуток актрисы театра "Творческая мастерская" Валерии Ломакиной, которые она произнесла на одном из федеральных шоу.

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