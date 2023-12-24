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Картина дня. Финансы

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Приближение России к победе делает все актуальнее трибунал над киевским режимом

Приближение России к победе делает все актуальнее трибунал над киевским режимом

Формат трибунала для политического руководства Украины будет все отчетливее прорисовываться по мере приближения России к победе, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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