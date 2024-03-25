На руднике "Пионер" пробили скважину до горизонта, где могут быть люди

РЕН ТВ На руднике "Пионер" в Амурской области специалисты после бурения первой буровой установкой достигли горной выработки где могут быть заблокированы 13 горняков, сообщил представитель экстренных служб в понедельник, 25 марта.
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