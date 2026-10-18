Завершение ремонта Дендрария на Первомайской улице в Екатеринбурге перенесено с 1 октября на 15 ноября, из-за чего в минувшие выходные горожане, не знавшие о новом графике, приходили к закрытому главному входу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где генеральша Ше...
- Деду Морозу напис...
- Собчак похвастала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым