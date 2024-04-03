Опрокинувшийся грузовик под Гатчиной оказался насквозь проткнут отбойником

Под Гатчиной на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков произошло серьезное ДТП с грузовиком - транспорт опрокинулся, врезался в барьерное ограждение и оказался насквозь проткнут отбойником.
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