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Опрокинувшийся грузовик под Гатчиной оказался насквозь проткнут отбойником

Опрокинувшийся грузовик под Гатчиной оказался насквозь проткнут отбойником

Под Гатчиной на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков произошло серьезное ДТП с грузовиком - транспорт опрокинулся, врезался в барьерное ограждение и оказался насквозь проткнут отбойником.

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