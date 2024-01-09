Полиция Эквадора отправила спецназ в захваченную бандитами телестудию ТС

Эквадорская полиция направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС в Гуаякиле. На территорию здания в ходе беспорядков ворвались вооруженные бандиты, сообщается на странице правоохранителей в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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