Мал золотник: как карлики Европы становятся финансовыми гигантами?

В мире, по разным оценкам, существует более 190 стран. Какие-то из них считаются «настоящим» государством со своей армией, мощной финансовой системой и влиянием в мире, а какие-то — просто островком фактически в составе другой державы, имея за душой только флаг и гимн.
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