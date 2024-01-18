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Киевская хунта прощупывает ПВО в различный районах России: впервые атака Ленинградской области

Киевская хунта прощупывает ПВО в различный районах России: впервые атака Ленинградской области

Со вчерашнего вечера несколько раз запускали оповещение о ракетной опасности. Жителей просили пройти в укрытие или другое безопасное место.

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