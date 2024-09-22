Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России успешно выполнил боевую задачу по уничтожению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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