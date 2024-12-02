Свен Винке похвалил номинантов The Game Awards 2024 и намекнул на активную разработк...

Свен Винке похвалил номинантов The Game Awards 2024 и намекнул на активную разработку новой игрыРуководитель Larian Studios Свен Винке поблагодарил организаторов The Game Awards 2024 за номинацию Baldur’s Gate 3 в категории “Лучшая поддержка сообщества”.
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