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«Экономика сумела адаптироваться»: глава ВТБ Костин — о провале санкций, перспективах курса рубля и ставки ЦБ

«Экономика сумела адаптироваться»: глава ВТБ Костин — о провале санкций, перспективах курса рубля и ставки ЦБ

Россия справилась с санкциями лучше ожиданий и уже адаптировалась к работе в новых условиях. Во многом это связано с тем, что экономика страны остаётся рыночной, правительство и ЦБ проводят взвешенную политику, а Западу так и не удалось изолировать РФ на международной арене.

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