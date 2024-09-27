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"УЗБЕКИСТАН ДЛЯ УЗБЕКОВ": УЧИТЕЛЬ ИЗБИЛА РЕБЁНКА ПОСЛЕ ПРОСЬБЫ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ

"УЗБЕКИСТАН ДЛЯ УЗБЕКОВ": УЧИТЕЛЬ ИЗБИЛА РЕБЁНКА ПОСЛЕ ПРОСЬБЫ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ

В Узбекистане учитель избила ребёнка после просьбы говорить на русском языке. И заявила: "Узбекистан для узбеков".

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Комментарии
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JURI59
Пока будут существовать англосаксы, которые всегда науськивали всех, это будет продолжаться, т/е всегда!
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15 час.
Олег Гузок
Пришла пора расстаться, с развалом СССР, эти &quot;государства&quot; объявили о суверенности и независимости и в одночасье забыли русский язык, как они издевались над русскими у себя на родине, разговор отдельный. Я понимаю ПОЧЕМУ эти, ненавидящие нас, озлобленные иноверцы, толпами едут в ненавидимую ими страну.  Объясните мне ПОЧЕМУ наши власти, без особых проверок и счета, пускают Это в стану и раздают гражданство направо и налево? Пора расстаться...
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13 час.
Валентин Щербаков
Надо выгнать всех этих узбекских нищебродов из РОССИИ и запретить им въезд, не нужна нам эта взбесившаяся азиатская чернота....
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11 час.

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