"УЗБЕКИСТАН ДЛЯ УЗБЕКОВ": УЧИТЕЛЬ ИЗБИЛА РЕБЁНКА ПОСЛЕ ПРОСЬБЫ ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ

Пока будут существовать англосаксы, которые всегда науськивали всех, это будет продолжаться, т/е всегда!

Олег Гузок

Пришла пора расстаться, с развалом СССР, эти "государства" объявили о суверенности и независимости и в одночасье забыли русский язык, как они издевались над русскими у себя на родине, разговор отдельный. Я понимаю ПОЧЕМУ эти, ненавидящие нас, озлобленные иноверцы, толпами едут в ненавидимую ими страну. Объясните мне ПОЧЕМУ наши власти, без особых проверок и счета, пускают Это в стану и раздают гражданство направо и налево? Пора расстаться...