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Русская байкерша «МотоТаня» насмерть разбилась в ДТП в Турции

Русская байкерша «МотоТаня» насмерть разбилась в ДТП в Турции

Популярная в социальных сетях блогер Татьяна Озолина, известная как «МотоТаня», погибла на мотоцикле при столкновении в Турции.

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