БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тегеран-53: «Убьют, как Грибоедова. Только памятник не поставят»

Тегеран-53: «Убьют, как Грибоедова. Только памятник не поставят»

Помощник военного атташе, чувствуя холод штыка на собственной груди, подумал, что вот и все, отвоевался Михаил Болтунов На фото: военный атташе СССР в Объединенной Арабской Республике Сергей Крахмалов (слева) и Юрий Гагарин.

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