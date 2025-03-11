Тегеран-53: «Убьют, как Грибоедова. Только памятник не поставят»

Помощник военного атташе, чувствуя холод штыка на собственной груди, подумал, что вот и все, отвоевался Михаил Болтунов На фото: военный атташе СССР в Объединенной Арабской Республике Сергей Крахмалов (слева) и Юрий Гагарин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии