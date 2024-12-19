подозреваемому в убийстве генерала Кириллова инкриминировали теракт

Ахмаду Курбанову, который проходит фигурантом по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, инкриминировали также терроризм и изготовление взрывных устройств.
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