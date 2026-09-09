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Журнал «Профиль»

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Военные КНДР пересекли демаркационную линию более 20 раз за месяц, заявили в Сеуле

Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея отметил а4ктивизацию нарушений пограничного режима: за весь 2025 год подобных эпизодов насчитали 17.

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