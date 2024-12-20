Карельские полицейские помогли заблудившемуся водителю грузовика из Белоруссии

Дорожные полицейские выручили водителя большегруза. В ночь с 16 на 17 декабря дежурному ГАИ поступило сообщение о грузовике, остановившемся в правой полосе на Первомайском проспекте, который мог представлять опасность для участников дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии