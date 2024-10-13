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Чалханоглу допросят как свидетеля по делу о связях ультрас «Интера» и «Милана» с криминалом. Он общался с арестованным ранее фанатом по поводу билетов на финал ЛЧ-2022/23

Полузащитник «нерадзурри» обязан явиться в федеральную прокуратуру в Милане на этой неделе. Следствием было подтверждено, что он общался с Марко Фердико, одним из ультрас, арестованных в рамках масштабной операции в конце сентября.

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