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«Калашников» показал новейшие укороченные АК-12 и АК-15

«Калашников» показал новейшие укороченные АК-12 и АК-15

Концерн «Калашников» показал новейшие укороченные автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщает ТАСС. «Сегодня мы представляем несколько интересных изделий, это продолжение наших новейших автоматов АК, идет дальнейшее развитие — добавление различных опций, и в том числе различные форм-факторы», — сказал гендиректор концерна Алан Лушников в парке «Патриот».

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