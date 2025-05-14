«Калашников» показал новейшие укороченные АК-12 и АК-15

Концерн «Калашников» показал новейшие укороченные автоматы АК-12 и АК-15. Об этом сообщает ТАСС. «Сегодня мы представляем несколько интересных изделий, это продолжение наших новейших автоматов АК, идет дальнейшее развитие — добавление различных опций, и в том числе различные форм-факторы», — сказал гендиректор концерна Алан Лушников в парке «Патриот».