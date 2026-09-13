Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы поддержать «Единую Россию» и курс президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Песков: удары ВС ...
- А Певец Сергей Лаза...
- Премьер Латвии Ку...
Курс по беспредела в ЖКХ, по цено образованию...когда мойва дороже говядины, а ледяная рыбка с 50 копеек в СССР, подскочила при капитализме до 1700- 2000 тысяч. Х