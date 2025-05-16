Врач рассказал о ранних признаках инсульта

Люди, страдающие повышенным артериальным давлением, с гиперхолестеринемией, нарушением свертывающей функции крови и работы печени обладают повышенным риском развития инсульта, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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