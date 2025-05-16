Мединский напомнил о словах Бисмарка: «Русских нельзя обманывать»

СТАМБУЛ, 16 мая, ФедералПресс. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник российского президента Владимир Мединский в ходе обсуждений сослался на исторический контекст отношений между государствами.
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