Ночью над Калужской областью сбили беспилотник

Стало известно об уничтожении силами ПВО беспилотника в небе над Калужской областью ночью 16 мая. Это произошло в Сухиничском районеСтало известно об уничтожении силами ПВО беспилотника в небе над Калужской областью ночью 16 мая.
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