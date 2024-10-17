На проект ремонта 350 метров дороги в Калужской области потратят почти 3 млн руб

В одном из районов Калужской области планируют отремонтировать 350 метров дорожного полотна и для этого собираются разработать проект почти за 3 миллиона рублейВ одном из районов Калужской области планируют отремонтировать 350 метров дорожного полотна и для этого собираются разработать проект почти за 3 миллиона рублей.