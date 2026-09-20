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Похороненный заживо: фанфик-агония из Книги рекордов Гиннесса

Похороненный заживо: фанфик-агония из Книги рекордов Гиннесса

Виктор, бывший шахтёр, решает побить рекорд по самому долгому нахождению под землёй в гробу. Он тренируется месяцами, учится контролировать панику и дышать через специальную трубку.

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