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Царьград

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Даллас Старз» делает первый шаг к финалу Кубка Стэнли победой над «Эдмонтоном

Даллас Старз» делает первый шаг к финалу Кубка Стэнли победой над «Эдмонтоном

Команда «Даллас Старз» выиграла первый матч полуфинала Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:3 на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе.

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