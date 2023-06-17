Тепло, но не зной: температура воздуха в Петербурге останется выше нормы

После жаркой субботы в городе «похолодает» до + 24 градусов. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в Петербурге станет немного прохладнее.
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