Символика растений

Многие древние символы на Земле ведут свое происхождение из царства живой природы, причем наибольшее их количество принадлежит миру флоры: растительная символика многочисленна и многообразна, она имеется в любой культуре и значения ее практически идентичны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии