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Символика растений

Многие древние символы на Земле ведут свое происхождение из царства живой природы, причем наибольшее их количество принадлежит миру флоры: растительная символика многочисленна и многообразна, она имеется в любой культуре и значения ее практически идентичны.

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