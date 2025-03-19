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Путин требует остановки мобилизации на Украине для спасения граждан

Путин требует остановки мобилизации на Украине для спасения граждан

Президент России Владимир Путин призывает прекратить принудительную мобилизацию на Украине, что является, по мнению Владимира Рогова, шагом к спасению украинского народа.

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