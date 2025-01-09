Какие мосты перекроют этой ночью в Архангельске?

В ближайшие сутки мосты не помешают северянам.В ближайшие сутки мосты не помешают северянам.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 9 на 10 января Краснофлотский и Северодвинский мосты не перекрываются.
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