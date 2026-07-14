Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День русской лени

День русской лени

Пока одни бодро бегут по карьерной лестнице, другие с удовольствием растягиваются на диване и мечтают, чтобы их туда донесли.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
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4 н.
Александр Симаков
А это только для женщин день лени что ли?  Что-то я с трудом представляю, чтобы какой-нить мужик после рабочего дня с маской на лице смотрел сериал в фоновом режиме и не корил себя за маску на лице.  Выйти покурить на балкон ещё куда ни шло, хотя если мужик курит, он и без дня лени на балкон курить выходит.  А вот  против предложения  перенести празднование дня лени на выходной я категорически протестую и предлагаю перенести празднование дня лени на понедельник.  И какой на фиг ещё плед доставать? Середина лета, за окном жара плюс 32 градуса  в тени, все тревожные мысли и без пледа расплавились. P.S. Кароче, я так понял, что день лени - это для тех, кто и так ни хрена не делает целыми днями. Вот им и нужно хотя бы один день в году ничего не делать на законном основании.  P.P.S.  Стиральная машина и робот-пылесос придуманы не от лени, а для того, чтобы пока машина стирает, а робот пылесос круги по квартире наматывает, женщина могла бы  успеть закинуть продукты в мультиварку, засыпать кофе в кофемашину или заварить чай,  и  с чувством выполненного долга зависнуть в соцсетях.  😀
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4 н.