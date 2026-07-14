День русской лени

Александр Симаков

А это только для женщин день лени что ли? Что-то я с трудом представляю, чтобы какой-нить мужик после рабочего дня с маской на лице смотрел сериал в фоновом режиме и не корил себя за маску на лице. Выйти покурить на балкон ещё куда ни шло, хотя если мужик курит, он и без дня лени на балкон курить выходит. А вот против предложения перенести празднование дня лени на выходной я категорически протестую и предлагаю перенести празднование дня лени на понедельник. И какой на фиг ещё плед доставать? Середина лета, за окном жара плюс 32 градуса в тени, все тревожные мысли и без пледа расплавились. P.S. Кароче, я так понял, что день лени - это для тех, кто и так ни хрена не делает целыми днями. Вот им и нужно хотя бы один день в году ничего не делать на законном основании. P.P.S. Стиральная машина и робот-пылесос придуманы не от лени, а для того, чтобы пока машина стирает, а робот пылесос круги по квартире наматывает, женщина могла бы успеть закинуть продукты в мультиварку, засыпать кофе в кофемашину или заварить чай, и с чувством выполненного долга зависнуть в соцсетях. 😀