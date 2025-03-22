В США забили тревогу: ВСУ испытывают острый дефицит ракет ATACMS, а Запад не может восполнить запасы

ВАШИНГТОН, 22 марта, ФедералПресс. В США нарастает обеспокоенность по поводу ситуации в зоне СВО. По данным издания The National Interest, ВСУ столкнулись с критическим дефицитом американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а союзники Киева не в состоянии оперативно восполнить их запасы.