Взрыв в Черкесске: женщина угрожала «взорвать всех» перед трагедией Татьяна СергееваВ 6 утра в жилом доме в Черкесске произошёл мощный взрыв бытового газа, в результате которого пострадали несколько человек, включая ребенка.
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