Миссия США по спасению космической обсерватории обернулась полным провалом

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Научное подразделение NASA ломает голову, почему провалилась операция по спасению важного космического аппарата, который падает на Землю.
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