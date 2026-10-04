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Миссия США по спасению космической обсерватории обернулась полным провалом

Миссия США по спасению космической обсерватории обернулась полным провалом

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Научное подразделение NASA ломает голову, почему провалилась операция по спасению важного космического аппарата, который падает на Землю.

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