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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о старте сборов в августе: «Слепо копируя НХЛ, мы отказываемся от системы Тарасова и Тихонова. Их школа – краеугольный камень, за счет 2-месячной подготовки наш хоккей стал лучшим в мире»

– Напомню, что школа Тарасова, Чернышева, Тихонова, Пучкова и других наших легендарных тренеров – в основе нашего хоккея, его краеугольный камень.

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