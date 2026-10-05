"Это фактически крест": Россия перекрыла судоходный маршрут с дунайских портов

Россия перекрыла судоходный маршрут с дунайских портов. Это фактически ставит крест на альтернативном маршруте вывоза украинского зерна, бьёт тревогу украинский инсайдер.
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И что?
Будем гордиться, господа русские идиот- патриоты?
Одно только отравляет радость от решительных действий нашей армии: Почему Одесса, Дунай не были заблокированы уже на следующий день после начала войны? Чего мы ждали все эти 5 лет? А куда подевался, извините за выражение, наш Доблестный Черноморский Флот?
Продолжаем в благородство играть?
Так войны не выигрывают.
Давайте уж определимся: Мы воюем- или по- трамповски «сделку совершаем»?